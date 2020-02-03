А. Сигурдссон сравнил исландский чемпионат с Российской Премьер-Лигой

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.



«Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики. В матче с «Сочи» у меня была первая серьёзная травма в карьере. Против ЦСКА многие команды действуют жёстко, но в том матче «Сочи» играл чересчур агрессивно.

В таких ситуациях хотелось бы видеть более активное вмешательство судей в процесс. Не хочу жаловаться – бессмысленно. Сейчас уже ничего не изменишь», — сказал Сигурдссон в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полное интервью с Арном Сигурдссоном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.