А. Сигурдссон сравнил исландский чемпионат с Российской Премьер-Лигой
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.
«Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики. В матче с «Сочи» у меня была первая серьёзная травма в карьере. Против ЦСКА многие команды действуют жёстко, но в том матче «Сочи» играл чересчур агрессивно.
В таких ситуациях хотелось бы видеть более активное вмешательство судей в процесс. Не хочу жаловаться – бессмысленно. Сейчас уже ничего не изменишь», — сказал Сигурдссон в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Арном Сигурдссоном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020.
А. Сигурдссон: нравилось, как Аршавин играл в «Арсенале». Фантастический был футболист
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