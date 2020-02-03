Президент «Ростова»: надеюсь, этот контракт с Карпиным станет и 10-летним, и 15-летним

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.
«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперёд, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним.
Валерий Георгиевич — молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть «химия». Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
- 3 февраля 2020
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