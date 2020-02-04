А. Сигурдссон назвал причины неудачного выступления ЦСКА в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, почему московский клуб неудачно выступил в нынешнем сезоне Лиги Европы.
«На самом деле мы неплохо играли, иногда даже очень хорошо. Проблема в том, что периодически теряли концентрацию и пропускали контратаки. Конечно, мы недовольны своим выступлением в Лиге Европы – должны были сыграть намного лучше.
Очень обидно было выступить в Лиге Европы хуже, чем в Лиге чемпионов, но самоуверенности, зазнайства мы себе абсолютно точно не позволяли.
Вместо того чтобы быть максимально собранными и играть на пределе все 90 минут, мы теряли фокусировку в самые важные моменты матчей. Подрасслабились, пропустили необязательные мячи – в результате имеем то, что имеем», — сказал Сигурдссон в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Арнором Сигурдссоном можно прочитать на «Чемпионате».
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