Спортивный директор «Енисея» уволен. Он отдал доступ к соцсетям клуба бывшему пресс-атташе

«Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании со спортивным директором клуба Денисом Петровским.



«Уважаемые болельщики! Руководство клуба сообщает, что информация, ранее появившаяся в СМИ, о прекращении сотрудничества клуба со спортивным директором Денисом Петровским соответствует действительности. Ранее мы заявили, что доступ в сообщества клуба в социальных сетях был утрачен: действующая пресс-служба была лишена доступа, с 25 по 30 января администрированием занимались посторонние люди. Информация, которую размещали в этот период от лица ФК «Енисей», является ложной и публиковалась с целью дискредитации нового руководства.



Служебное расследование показало, что именно спортивный директор клуба ограничил администрирование сотрудникам действующей пресс-службы и передал функции журналисту Сергею Санникову и бывшему пресс-атташе ФК «Енисей» Стасу Меркису. Именно они создавали, заказывали и публиковали провокационные, оскорбительные – фейковые материалы, которые вводили болельщиков в заблуждение. Денис Петровский также признал, что обманным путём забрал контроль над социальными сетями футбольного клуба для того, чтобы «дискредитировать персонально» Алексея Ивахова. «Я отдал доступ ребятам, а они веселились, как могли. Я им не мешал», – пояснил Петровский.



Результаты служебной проверки зафиксированы и переданы в правоохранительные органы. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, которые являются фактами нарушения правовых и профессионально-этических норм, руководство ФК «Енисей» считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Денисом Петровским. Руководство клуба и команда искренне надеются на понимание, рассчитывая на здравомыслие и поддержку своих болельщиков в сложившейся нестандартной ситуации», — говорится в заявлении.

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