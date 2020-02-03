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Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре

Шюррле выбыл на срок до 10 дней. Скорее всего, он пропустит остаток турнира в Катаре
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о состоянии травмированного полузащитника Андре Шюррле.

«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе. У него повреждение правой стопы, восстановление займёт около 5-10 дней. Скорее всего, на турнире он уже не сыграет», — приводятся слова Лисина на сайте телеканала «Матч».

Напомним, Шюррле получил повреждение в матче 1-го тура Кубка Матч Премьер с «Ростовом» (2:0). В конце первого тайма встречи 29-летний немецкий хавбек оказался на газоне. Главный арбитр матч не остановил. Поле Андре покинул, хромая.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе московской команды 22 очка.

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