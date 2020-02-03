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Агент: не думаю, что Бэйл вернётся в «Тоттенхэм». Он находится в очень удачном положении

Агент: не думаю, что Бэйл вернётся в «Тоттенхэм». Он находится в очень удачном положении
Футбол / Англия 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о попытках «Тоттенхэм Хотспур» вернуть игрока в зимнее трансферное окно, а также высказался о возможном уходе своего подопечного из «Королевского клуба».

«Делал ли «Тоттенхэм» предложение по Гарету в январе? Нет. Леви мог прилетать в Мадрид, я не могу сказать, делал он это или нет. Гарет очень счастлив в «Реале». И давайте будем реалистами – в финансовом плане для большинства клубов он недоступен. Легко говорить: «Бросай деньги и иди играть где-то ещё», но речь идёт не только о деньгах. Дело в стиле жизни и детях, которые выросли в Мадриде.

Что касается возможного возвращения в «Тоттенхэм», я не думаю, что оно произойдёт. Гарет сейчас находится в очень удачном положении. Когда его контракт истечёт, надеюсь, он сядет со мной и своей семьёй и решит, что хочет делать дальше», — цитирует Барнетта talkSPORT.

Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»
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