Агент: не думаю, что Бэйл вернётся в «Тоттенхэм». Он находится в очень удачном положении

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о попытках «Тоттенхэм Хотспур» вернуть игрока в зимнее трансферное окно, а также высказался о возможном уходе своего подопечного из «Королевского клуба».



«Делал ли «Тоттенхэм» предложение по Гарету в январе? Нет. Леви мог прилетать в Мадрид, я не могу сказать, делал он это или нет. Гарет очень счастлив в «Реале». И давайте будем реалистами – в финансовом плане для большинства клубов он недоступен. Легко говорить: «Бросай деньги и иди играть где-то ещё», но речь идёт не только о деньгах. Дело в стиле жизни и детях, которые выросли в Мадриде.



Что касается возможного возвращения в «Тоттенхэм», я не думаю, что оно произойдёт. Гарет сейчас находится в очень удачном положении. Когда его контракт истечёт, надеюсь, он сядет со мной и своей семьёй и решит, что хочет делать дальше», — цитирует Барнетта talkSPORT.

Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»