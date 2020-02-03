Экс-вратарь «Спартака» Зуев исполнил песню со словами «Спасибо, господи, что я ещё живой»

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев в своём «твиттере» исполнил песню.

«Спасибо, мама с папой, что я на свет родился…

Спасибо тебе, господи, что я ещё живой.

Спасибо, мои доченьки, что я остепенился…

Благодаря лишь вам я начал думать головой...» — написал Зуев, прикрепив видео с песней.

39-летний Зуев является воспитанником московской ДЮСШ «Нефтяник-Капотня». За «Спартак» он выступал с 2001 по 2007 год. В составе красно-белых голкипер становился обладателем Кубка России. После ухода из московского клуба Зуев играл за «Авангард», «Витязь», «Люберцы» и «Оку-Ступино». В 2016 году дебютировал за сборную России по пляжному футболу. В составе «пляжников» принял участие в семи матчах. Выступал за пляжный «Спартак».