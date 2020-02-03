Два фаната арестованы по подозрению в проявлении гомофобии в матче «Вест Хэм» — «Брайтон»

Два болельщика «Вест Хэм Юнайтед» были арестованы по подозрению в проявлении гомофобии во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:3), который состоялся 1 февраля, сообщает Sky Sports.
По информации источника, полиция проводит расследование этого эпизода, фанаты находятся под стражей. Также был арестован ещё один болельщик «молотобойцев», который подозревается в нападении. Напомним, в начале января полиция арестовала троих болельщиков за гомофобные и расистские кричалки на матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» (1:1).
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 24 очка в 25 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (26) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль».
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