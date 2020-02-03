«Торпедо» заключило контракт с голкипером «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Виталий Ботнарь заключил контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 18-летним вратарём рассчитано до 31 мая 2022 года.
Фото: Официальный сайт «Торпедо»
«Я очень рад перейти в такой большой клуб, как «Торпедо». Ранее я в основном играл только на юношеском и детском уровне. Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определённые проблемы.
Я играл против «Торпедо» на юношеском уровне, это всегда была цепкая команда, с характером, которую непросто было переиграть. Знаю, что у клуба много болельщиков, даже мои друзья поддерживают эту команду и очень обрадовались, что я сюда перешёл. За ФНЛ я пристально не следил, но в курсе, что «Торпедо» находится вверху турнирной таблицы, перед клубом стоят серьёзные задачи», — отметил Ботнарь.
«Торпедо» набрало 51 очко в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является волгоградский «Ротор», набравший 52 очка в 25 матчах.
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