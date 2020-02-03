Женский «Зенит» подписал 13 футболисток

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с 13 футболистками, которые будут выступать за женскую команду.
Состав женского «Зенита» пополнили: Екатерина Морозова (экс-«Чертаново»), бывшие футболистки «Авроры» Ксения Олексюк и Ксения Батова, Елена Брусова (экс-«Лидер»), бывшие игроки ЦСКА Людмила Шадрина, Екатерина Сочнева и Вера Симановская, Дарья Шквара (экс-«Звезда-2005»), Татьяна Степанова (экс-«Россиянка»), Славяна Астанкова (экс-«Кубаночка»), Юлия Запотичная (экс-«Дончанка»), Кристина Фёдорова (экс-«Локомотив»), а также бывшая футболистка ижевского «Торпедо» Мария Дигурова.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» женского «Зенита».
Напомним, что главным тренером команды назначена Ольга Порядина. «Зенит» заявлен для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин в сезоне 2020 года.
- 3 февраля 2020
-
19:15
-
19:07
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:09
-
16:02
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:47
-
14:46
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:49