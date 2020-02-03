Женский «Зенит» подписал 13 футболисток

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с 13 футболистками, которые будут выступать за женскую команду.

Состав женского «Зенита» пополнили: Екатерина Морозова (экс-«Чертаново»), бывшие футболистки «Авроры» Ксения Олексюк и Ксения Батова, Елена Брусова (экс-«Лидер»), бывшие игроки ЦСКА Людмила Шадрина, Екатерина Сочнева и Вера Симановская, Дарья Шквара (экс-«Звезда-2005»), Татьяна Степанова (экс-«Россиянка»), Славяна Астанкова (экс-«Кубаночка»), Юлия Запотичная (экс-«Дончанка»), Кристина Фёдорова (экс-«Локомотив»), а также бывшая футболистка ижевского «Торпедо» Мария Дигурова.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» женского «Зенита».

Напомним, что главным тренером команды назначена Ольга Порядина. «Зенит» заявлен для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин в сезоне 2020 года.