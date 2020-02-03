Ван дер Варт: Фелиш играет не в том клубе и не с тем тренером

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

«Фелиш — отличный футболист, но он играет не в том клубе и не с тем тренером. Когда „Атлетико“ купил его прошлым летом, то я подумал, что клуб может изменить свою философию и будет играть в другой футбол. Однако этого не произошло. Фелишу нужен другой стиль игры. Ему нужно владеть мячом, чтобы проявить себя, но команды Симеоне не делают ставку на владение», — приводит слова ван дер Варта Marca.

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Примере, забил два гола и отдал одну результативную передачу.