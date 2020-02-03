Ван дер Варт: Фелиш играет не в том клубе и не с тем тренером

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.
«Фелиш — отличный футболист, но он играет не в том клубе и не с тем тренером. Когда „Атлетико“ купил его прошлым летом, то я подумал, что клуб может изменить свою философию и будет играть в другой футбол. Однако этого не произошло. Фелишу нужен другой стиль игры. Ему нужно владеть мячом, чтобы проявить себя, но команды Симеоне не делают ставку на владение», — приводит слова ван дер Варта Marca.
Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Примере, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 3 февраля 2020
-
19:15
-
19:07
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:06
-
18:04
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:09
-
16:02
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:47
-
14:46
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:49