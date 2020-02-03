«Встреча старых знакомых». Аршавин опубликовал фото с Венгером
Бывший футболист «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин в соцсети опубликовал совместное фото с экс-наставником лондонского клуба Арсеном Венгером. Встреча Аршавина и Венгера произошла на образовательной программе УЕФА.
«Встреча старых знакомых!» — написал Аршавин.
Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».
Напомним, Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год. Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С. 17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
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