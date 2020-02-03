Н'Жье вернулся к тренировкам в общей группе

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье приступил к тренировкам в общей группе.

«Клинтон Н'Жье вернулся к работе в общей группе. Пока ещё с ограничениями», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Напомним, что форвард получил повреждение в контрольном матче с польской «Лехией» (0:2) и был заменён на 72-й минуте.



Н'Жье перешёл в «Динамо» летом 2019 года из марсельского «Олимпика». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 26-летний камерунский нападающий принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.