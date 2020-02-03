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«Оренбург» обыграл «Эсбьерг» в товарищеском матче

«Оренбург» обыграл «Эсбьерг» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Оренбург» встречался с датским клубом «Эсбьергом». Игра прошла на стадионе «Глория Спорт Арена» в Белеке и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал новичок «Оренбурга» Мамаду Силла, отправивший мяч в ворота датской команды на 47-й минуте.

Напомним, в настоящее время «Оренбург» проводит зимний сбор. Команда Константина Емельянова работает в Белеке.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от «Крыльев Советов», которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит».

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