В Госдуме поддержали выдвижение Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил выдвижение депутата-справоросса Валерия Газзаева на пост председателя комитета Государственной думы по делам национальностей.



«Да, решение принято. Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева», — приводит слова Миронова ТАСС.

Вопрос об утверждении Газзаева руководителем комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 4 февраля. На посту председателя бывший главный тренер сборной России может стать преемником Олега Николаева, который временно назначен исполняющим обязанности главы Чувашии.

В настоящее время 65-летний Газзаев занимает должность заместителя председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.