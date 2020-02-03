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В Госдуме поддержали выдвижение Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

В Госдуме поддержали выдвижение Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей
Футбол / РПЛ 0

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подтвердил выдвижение депутата-справоросса Валерия Газзаева на пост председателя комитета Государственной думы по делам национальностей.

«Да, решение принято. Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева», — приводит слова Миронова ТАСС.

Вопрос об утверждении Газзаева руководителем комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 4 февраля. На посту председателя бывший главный тренер сборной России может стать преемником Олега Николаева, который временно назначен исполняющим обязанности главы Чувашии.

В настоящее время 65-летний Газзаев занимает должность заместителя председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

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