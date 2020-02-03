Григорян: меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти

Главный тренер «Урарту» Александр Григорян поделился мнением о нападающем Александре Соболеве, который перешёл из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды.

«Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить ещё. Меня поразила эта наглость. За счёт своего характера он может далеко пойти.

Зе Луиш — нападающий другого стиля. Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем.

Мастерство Соболева пока ещё не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удаётся. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона», — сказал Григорян в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».