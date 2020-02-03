Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником Жераром Пике на тренировке каталонской команды, сообщает AS.

По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии, из-за чего футболисты поговорили на повышенных тонах. Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряжённая атмосфера.

«Барселона» набрала в 22 матчах 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший в 22 матчах 49 очков.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020