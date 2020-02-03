У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником Жераром Пике на тренировке каталонской команды, сообщает AS.



По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии, из-за чего футболисты поговорили на повышенных тонах. Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряжённая атмосфера.



«Барселона» набрала в 22 матчах 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший в 22 матчах 49 очков.