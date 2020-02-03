Онопко: на сборе хорошо работают все, в том числе и новичок Шкурин

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о ходе учебно-тренировочного сбора команды в Кампоаморе.
«На мой взгляд, работу на сборе можно оценить положительно. Всё, что наметили на данный момент, выполнили, провели два контрольных матча. Самое главное, все в строю, в том числе и вернувшийся в группу Виктор Васин. Объём работы был серьёзным по всем показателям — и по выносливости, и по силе, и по скорости. Тренерский штаб ежедневно контролирует необходимые показатели по датчикам, всё идёт по плану. Хорошо работают все, в том числе и наш новичок Илья Шкурин, а также находящийся на просмотре Давид Караев. Отмечу и нашу молодёжь — Константина Марадишвили и Максима Елеева. Они очень стараются, в играх и на тренировках доказывают, что конкурентоспособны», — приводит слова Онопко Bobsoccer.
- 3 февраля 2020
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