Кокорин — о матче за «Зенит-2»: молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра

Нападающий «Зенита-2» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Гремио Новоризонтино» (4:1).

«К партнёрам привыкаем, потому что, я так понимаю, много ещё ребят на просмотре. И много новеньких, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда. А так, что сказать — под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья очень много фолов не свистел. Бразильцы какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.

А так, молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз. Это молодые парни, которые только начинают свой путь. Всё хорошо, выиграли и довольны», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».