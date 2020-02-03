Игроки ЦСКА окунули тренера по физподготовке Гранеро в джакузи

У футболистов ЦСКА существует многолетняя традиция — по окончании сборов в Кампоаморе окунать в бассейн тренера по физической подготовке Паулино Гранеро. На этот раз они не стали дожидаться финиша межсезонья и искупали испанского специалиста в разгар второго сбора.

После вечерней тренировки в понедельник опытные защитники Хёрдур Магнуссон и Кирилл Набабкин поймали Гранеро и бросили в джакузи при отеле. Таким образом игроки «отомстили» Паулино за тяжёлые нагрузки на сборе, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко. На этом этапе ЦСКА работает в режиме двухразовых тренировок.

ЦСКА, набрав в 19 матчах 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020