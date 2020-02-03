Уволенный спортдиректор «Енисея» — о финансовых проблемах клуба: это лишь вершина айсберга

Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о финансовых трудностях красноярского клуба. По официальной версии Петровский был уволен за передачу доступа к соцсетям бывшему пресс-атташе.
«В истории с соцсетями я взял вину на себя для того, чтобы не было дальнейших телодвижений в отношении моих подчиненных. Так правильно на мой взгляд. После этого было оформлено Соглашение о расторжении трудовых отношений (не увольнение в одностороннем порядке, а взаимное соглашение), в котором было указано, что стороны не имеют друг к другу претензий. Но вместо этого в понедельник, 3 февраля 2020 года, в офисе ФК «Енисей» появляются сотрудники полиции, которые начинают опрашивать сотрудников пресс-службы, а после этого нынешнее руководство „Енисея“ делает всё, чтобы сотрудников поставить в те условия, чтобы они ушли из клуба (правда, тоже по соглашению сторон, но сам факт).
Информация для журналистов: сегодня, 3 февраля, в ФК „Енисей“ ни сотрудники клуба, ни футболисты, ни тренеры не получили аванс, который должен был быть начислен 25 января. Безусловно, в этом виновато предыдущее руководство клуба. Именно такую версию вам озвучат, даже не сомневайтесь. На сегодняшний день ни рубля АНО ФК «Енисей» не перевела компании-подрядчику, которая занимается сборами в Турции. Велика вероятность, что завтра-послезавтра команду просто выселят. И это только вершина айсберга проблем. Но, конечно, увольнение пресс-службы сейчас более острый вопрос, чем согласование с учредителем оперативного выделения средств», — написал Петровский на странице «Вконтакте».
- 3 февраля 2020
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