Мората получил мышечную травму в матче с «Реалом»
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:1), сообщает официальный сайт «матрасников».
В результате медицинского обследования у 27-летнего испанского футболиста была диагностирована мышечная травма правой ноги. Таким образом, Мората может пропустить матчи Примеры с «Гранадой» и «Валенсией», а также может не сыграть с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Мората принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
«Реал» набрал в 22 матчах 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» (36) — на 6-м месте.
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