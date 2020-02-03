Мората получил мышечную травму в матче с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:1), сообщает официальный сайт «матрасников».



В результате медицинского обследования у 27-летнего испанского футболиста была диагностирована мышечная травма правой ноги. Таким образом, Мората может пропустить матчи Примеры с «Гранадой» и «Валенсией», а также может не сыграть с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Реал» набрал в 22 матчах 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Атлетико» (36) — на 6-м месте.