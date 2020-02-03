Гончаренко с Онопко обыграли Березуцких в падел-теннис

По окончании вечерней тренировки на сборе в Кампоаморе тренеры московского ЦСКА Виктор Гончаренко и Виктор Онопко сыграли партию в падел-теннис (разновидность тенниса на закрытой площадке уменьшенных размеров) с братьями Алексеем и Василием Березуцкими, недавно занявшими должности заместителей генерального директора клуба. Победа осталась за более опытными и искушенными в тонкостях этой игры специалистами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Тренировочный сбор ЦСКА в Кампоаморе завершится 9 февраля. Во время сбора московский клуб проведёт ещё четыре контрольных матча: с «Ориуэлой» (5 февраля), «Норшелланном» (5-го), «Оддом» (8-го) и «Зенитом» (9-го).
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.
- 3 февраля 2020
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