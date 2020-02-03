«Рубин» объявил о переходе датского хавбека Абильдгора на правах аренды

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника датского «Ольборга» Оливера Абильдгора на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020. В соглашении предусмотрено право последующего выкупа игрока.

Абильдгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В 2019 году полузащитник принял участие в чемпионате Европы U21 в составе молодёжной сборной Дании.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды после 19 туров 19 очков. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».