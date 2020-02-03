Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» объявил о переходе датского хавбека Абильдгора на правах аренды

«Рубин» объявил о переходе датского хавбека Абильдгора на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника датского «Ольборга» Оливера Абильдгора на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020. В соглашении предусмотрено право последующего выкупа игрока.

Абильдгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В 2019 году полузащитник принял участие в чемпионате Европы U21 в составе молодёжной сборной Дании.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды после 19 туров 19 очков. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020