Магнуссон: Гранеро из джакузи кричал: «Стоп!». Но мы ведь тоже кричали, бегая по полям

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал погружение тренера по физической подготовке Паулино Гранеро в джакузи. Напомним, после вечерней тренировки Магнуссон и защитник «армейцев» Кирилл Набабкин поймали Гранеро и бросили в джакузи при отеле.
«Паулино полностью заслужил эту ванну. Мне это даже нравится: из джакузи он кричал: «Стоп!» — и удивлялся, почему мы не останавливаемся. Пришлось ему напомнить, что во время беготни по полям мы много раз кричали: «Стоп!». Хоть раз он остановился? Нет. Вот и мы — нет (смеется). Он заслуживал куда более продолжительного купания сегодня. Но всё равно сейчас я удовлетворён, просто счастлив. Отличное завершение дня», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА, набрав в 19 матчах 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 3 февраля 2020
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