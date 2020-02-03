Магнуссон: Гранеро из джакузи кричал: «Стоп!». Но мы ведь тоже кричали, бегая по полям

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал погружение тренера по физической подготовке Паулино Гранеро в джакузи. Напомним, после вечерней тренировки Магнуссон и защитник «армейцев» Кирилл Набабкин поймали Гранеро и бросили в джакузи при отеле.



«Паулино полностью заслужил эту ванну. Мне это даже нравится: из джакузи он кричал: «Стоп!» — и удивлялся, почему мы не останавливаемся. Пришлось ему напомнить, что во время беготни по полям мы много раз кричали: «Стоп!». Хоть раз он остановился? Нет. Вот и мы — нет (смеется). Он заслуживал куда более продолжительного купания сегодня. Но всё равно сейчас я удовлетворён, просто счастлив. Отличное завершение дня», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.



ЦСКА, набрав в 19 матчах 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Игроки ЦСКА окунули тренера по физподготовке Гранеро в джакузи