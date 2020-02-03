Ван Перси: лучшие игроки в истории — Круифф, Марадона, Зидан, Месси, Роналду, Роналдо

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси в ответ на вопрос болельщика, рассказал, кого он считает лучшими футболистами в истории.
«Круифф, Марадона, Зидан, Месси и оба Роналдо (речь идёт о португальце Криштиану Роналду и бразильце Роналдо, их фамилии в латинской транскрипции пишутся одинаково — Ronaldo. — Прим. «Чемпионата»), — написал ван Перси в своём «твиттере».
36-летний ван Перси за свою карьеру выступал за «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и вновь «Фейеноорд». За сборную Нидерландов сыграл 102 матча и забил 50 голов. В составе «МЮ» он становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны. С «Арсеналом» выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Фейеноорда» ван Перси выиграл Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Нидерландов.
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