Магнуссон: Акинфеев — самый опытный в ЦСКА, он прадед. Я отец

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о возрастной иерархии в стане «армейцев».



«Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев — самый опытный и самый крутой, он прадед! (смеется). Набабкин, Щенников, Васин — дедушки, деды. Дальше иду я — папа, отец. В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодёжью, что я и делаю.



Готов ли стать отцом в реальной жизни? Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придёт время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается)», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.



ЦСКА, набрав в 19 матчах 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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