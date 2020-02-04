«Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 2:4. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна. Ему ассистировали судьи на линиях Маттео Пассери и Сальваторе Лонго.

Счёт был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Пётр Зелиньски. На 16-й минуте преимущество неаполитанского клуба увеличил Элиф Элмас с передачи Джованни Ди Лоренцо. Хозяева сумели сократить разрыв в счёте в середине тайма, отличился Фабио Квальярелла с паса Олбина Экдаля. Во втором тайме «Сампдория» восстановила равновесие благодаря голу Маноло Габбьядини с пенальти. Победу «Наполи» принёс Диего Демме, который отличился на 83-й минуте. В компенсированное время четвёртый гол в ворота хозяев забил Дрис Мертенс.

«Наполи», набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в Серии А. «Сампдория» (20) — на 16-м месте.