Йович: не думаю, что переход в «Реал» был ошибкой. Самый большой клуб мира зовёт лишь раз

Нападающий «Реала» Лука Йович отметил, что не считает переход в мадридский клуб ошибкой.
«Помню, как агент позвонил мне и сказал, что мной интересуется „Реал“. Он сказал, что я им нравлюсь. Я ответил: „Пожалуйста, не дразни меня“. Но он подтвердил, что есть предложение, и я должен был подумать об этом. Конечно, я согласился. Не думаю, что это было ошибкой. Самый большой клуб мира зовёт только один раз.
Я уверен, что у меня всё получится, и я докажу, что являюсь истинным игроком „Реала“, так как обладаю необходимыми для этого качествами. Сейчас у меня трудный период адаптации, поэтому я должен работать усерднее», — приводит слова Йовича Marca.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 22-летний сербский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.
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