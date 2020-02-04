Аспас: надеюсь, Смолов забьёт много голов и поможет «Сельте» спасти сезон

Форвард «Сельты» Яго Аспас надеется, что нападающий Фёдор Смолов поможет команде преодолеть затянувшийся кризис. Клуб из Виго взял россиянина в аренду до конца сезона-2019/20.
«Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Фёдор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.
Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — приводят слова Аспаса «Известия».
Смолов дебютировал за «Сельту» в матче Ла Лиги с «Валенсией» (0:1). 29-летний футболист появился на поле на 78-й минуте, заменив Габриэля Фернандеса.
После 22 туров «Сельта» находится на 18-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков.
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