Неймар в третий раз подряд пропустит игру «ПСЖ» в преддверии своего дня рождения

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, который 5 февраля отмечает своё 28-летие, третий год подряд пропустит игру парижан в преддверии своего дня рождения. Он не был включён в заявку своей команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с «Нантом», который состоится 4 февраля.

Полную заявку клуба можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».

В 2018 году Неймар пропустил игру 6 февраля, в которой «ПСЖ» встречался в 1/8 финала Кубка Франции с «Вильфраншем» (3:0), а в 2017 на той же стадии и в эту же дату бразилец пропускал матч с «Сошо» (4:1).



Напомним, что Неймар стал игроком «ПСЖ» 3 августа 2017 года. Парижанам его трансфер обошёлся в € 222 млн. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах и отметился 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами.