Хуммельс – об игре Холанда: он напоминает мне Левандовски

31-летний немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс выразил мнение, что 19-летний норвежский форвард «шмелей» Эрлинг Холанд напоминает ему польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
«У Холанда всё хорошо. Конечно, я даю ему несколько советов, как всё работает. У него больше голов за 57 минут, чем я забью за весь сезон. Я играл вместе с Левандовски много лет, и когда я вижу Холанда, он напоминает мне именно Роберта. Хотя Эрлинг всё-таки ещё не на том уровне.
Я надеюсь, что Холанд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере, я так хочу», — приводит слова Хуммельса Goal.
Холанд забил уже семь голов за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество мячей в первых трёх встречах. Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.
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