Защитник «Спартака» Кутепов рассказал, когда сможет играть без маски

26-летний защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о нагрузках на тренировочных сборах, а также выразил мнение о том, когда сможет начать играть матчи без защитной маски, после полученного перелома носа в сентябре 2019 года.
«Сборы были тяжелые, но не скажу, что прямо невыносимые. Для тех, кто в отпуске занимался по индивидуальной программе, всё прошло в нормальном, плановом режиме. Да, нагрузки были тяжёлыми, но не катастрофическими. Обычно на первом сборе всегда закладывается объёмная беговая работа. В такие моменты хочется, конечно, поработать с мячом, потому что соскучились по футболу. В этом плане турнир, в котором мы принимаем сейчас участие — приятный бонус. Здесь хорошие соперники, с которыми интересно сыграть.
Я был на обследовании после первого сбора в Абу-Даби. Мне сделали компьютерную томографию и сказали, что при жёстком контакте есть риски повторного повреждения. Сейчас для перестраховки придется провести товарищеские матчи в маске. Мы договорились, что первый официальный матч весенней части сезона я проведу уже без маски», — приводит слова Кутепова «Российская Газета».
26-летний Кутепов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги (в 7 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил 4 жёлтые карточки. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2021 года.
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