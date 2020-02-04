Фернандиньо: «Манчестер Сити» не может продолжать так играть

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Это было болезненное поражение, учитывая то, как мы играли. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать, а «Тоттенхэм» забил дважды. Это всё ещё наш сезон. Понятно, что разговоры важны, но мы не можем продолжать так играть. Мы должны быть осторожны, потому что рискуем потерять больше очков и упустить второе место в таблице. Можем даже финишировать все зоны Лиги чемпионов. Надеюсь, на этой неделе получим поддержку болельщиков, потому что это очень нужно», — приводит слова Фернандиньо ESPN.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего «Ливерпуля» горожане отстают на 22 очка.