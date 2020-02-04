Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава

Футболисты «Манчестер Сити» высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле своё недовольство постоянной ротацией состава, сообщает Daily Mail.
По данным источника, игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с «Тоттенхэмом». Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением «горожан» со счётом 0:2. Сообщается, после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола не выпустил один и тот же состав в 9 матчах подряд.
Футболисты «Манчестер Сити» опасаются, что подобная ротация состава негативным образом скажется на результатах команды в нынешнем сезоне. Гвардиола внёс 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего «Ливерпуля» горожане отстают на 22 очка.
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