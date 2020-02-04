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Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава
Футбол / Англия 0

Футболисты «Манчестер Сити» высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле своё недовольство постоянной ротацией состава, сообщает Daily Mail.

По данным источника, игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с «Тоттенхэмом». Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением «горожан» со счётом 0:2. Сообщается, после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола не выпустил один и тот же состав в 9 матчах подряд.

Футболисты «Манчестер Сити» опасаются, что подобная ротация состава негативным образом скажется на результатах команды в нынешнем сезоне. Гвардиола внёс 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего «Ливерпуля» горожане отстают на 22 очка.

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