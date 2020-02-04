Клопп будет смотреть матч «Ливерпуля» со «Шрусбери Таун» на ноутбуке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посмотрит переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии против «Шрусбери Таун» на своём ноутбуке, сообщает The Guardian.



Ранее Клопп заявил, что основной состав не примет участияе в этом матче в связи с зимним перерывом. Немецкий специалист дал отдых футболистам и не намерен вызывать их на переигровку Кубка Англии. Руководить игроками будет тренер «Ливерпуля» до 23 лет Нил Критчли.

По информации источника, Клопп будет наблюдать за матчем через прямую трансляцию на клубном телеканале LFC TV. Также немецкий специалист сможет пообщаться с тренером и его футболистами по видеосвязи после первых 45 минут матча, как это было в декабре, когда основной состав «Ливерпуля» выступал на клубном чемпионате мира, а молодёжь мерсисайдцев играла с «Астон Виллой» в Кубке английской лиги.

Матч «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Энфилд».