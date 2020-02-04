Радимов заявил, что журналист сливает их личную переписку, называя другом. Уткин ответил

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём «твиттере» выразил недовольство тем, что журналист, имя которого он не стал указывать, сливает их личную переписку.



Ранее известный блогер Василий Уткин сообщил, что заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов, узнав о критике в свой адрес, связался с их общими знакомыми. В частности, функционер позвонил Радимову и высказал ему мнение по поводу поведения Уткина, о чём тренер уведомил Василия.



«Ситуация: журналист, давно конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку, при этом называя меня ближайшим другом. Не буду называть его имени. А я считал, что я в переписке с ним, а не со всей страной. А у вас такое бывало?» — написал Радимов.



На пост Владислава ответил сам Уткин: «Возмутительно, я считаю».

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