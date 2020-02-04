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В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой

В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.

Как утверждает источник, английский специалист потерял веру в игрока в связи с неудачными выступлениями в последних матчах и летом может продать футболиста. Лэмпард рассматривает на замену Кепе голкипера «Бёрнли» Ника Поупа и вратаря «Кристал Пэлас» Висенте Гуайту.

Однако руководство «Челси» не разделяет планов Лэмпарда. Директор лондонского клуба Марина Грановская не намерена продавать испанского вратаря, так как два года назад он стоил клубу € 80 млн. В «Челси» не хотят нести убытки из-за Аррисабалаги и главного тренера команды.

Следующий матч «Челси» проведёт дома с «Манчестер Юнайтед», и Фрэнку Лэмпарду предстоит выбрать, кого поставить в ворота на важный с точки зрения турнирной таблицы матч в английской Премьер-лиге.

Источник: «Атлетик» рассматривает возможность возвращения Аррисабалаги
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