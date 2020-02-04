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5 лучших голов 25-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 25-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Открывает пятёрку удар головой в исполнении защитника «Челси» Антонио Рюдигера, поразившего девятку ворот «Лестера» (2:2).

Защитник «Уотфорда» Адам Масина точно пробил в нижний угол ворот «Эвертона» после хитрой передачи от партнёра (2:3).

Полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг сыграл на подборе в штрафной площади и забил «Астон Вилле» (2:1).

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен поучаствовал в разгроме «Саутгемптона» (4:0), застав вратаря врасплох ударом в противоход.

Замыкает список красивый гол новичка «Тоттенхэма» нападающего Стивена Бергвейна в ворота «Манчестер Сити» ударом с лёта (2:0).

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020

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