Клопп встал на защиту Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту своего подопечного нападающего Мохамеда Салаха после недавней критики в адрес египтянина.
Форварда сборной Египта обвинили в том, что он слишком часто брал игру на себя и не отдавал передачи на партнёров по команде, когда они находились в выгодных положениях, чтобы забить гол.
«Мохамед никогда не был эгоистом или даже более эгоистичным, чем следовало бы. Он может ударить, когда находится в правильной и выгодной позиции. Мы видели от него голы, когда он проходил четырёх соперников и загонял мяч в сетку.
Но когда ты не забиваешь, то люди всегда будут говорить, что нужно было сыграть по-другому или отдать пас на партнёра.Салах был очень бескорыстным в матче с «Саутгемптоном» и отдавал передачи даже тогда, когда мог забить сам», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
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