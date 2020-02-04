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Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»

Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о предстоящем расширении Российской Премьер-Лиги до 18 клубов. В настоящее время в чемпионате участвуют 16 команд.

«Я уже сказал, что это глупость. Поскольку провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и лиги – это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный – это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов.

Потому что задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-Лиге. Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар». А всем остальным… Возьмём слова Валеры (Карпина. – Прим. «Чемпионата») – по барабану. Волнуют ли деньги «Зенит»? Нет», — сказал Федун в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

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