Переход Седрика в «Арсенал» вызвал вопросы у персонала клуба

В «Арсенале» задумались над целесообразностью подписания защитника Седрика Суареша, сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, в «Арсенале» возникли вопросы относительно разумности подписания португальского защитника, который появился на тренировочной базу клуба с наколенником. Оказалось, что Седрик получил травму и не сможет принять участие в матчах команды в ближайшие несколько недель.

Сообщается, что «Саутгемптон» был рад отдать в аренду 28-летнего игрока, контракт которого истекает летом, и получить сумму в размере € 5 млн за переход футболиста.

Седрик Суареш в этом сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Англии. Защитник сборной Португалии не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи. Всего футболист сыграл за «Саутгемптон» более 100 матчей. В составе национальной сборной Суареш выиграл чемпионат Европы и был участником чемпионата мира 2018 года в России.