Гендиректор «Монако» пожаловался на работу VAR

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров выразил недовольство работой системы видеоповторов (VAR) в нынешнем сезоне.
«Я высказал мнение относительно системы VAR (после матча в субботу), так как статистика показывает, что большую часть времени решения выносятся не в пользу клуба. Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме», — приводит слова Петрова пресс-служба «Монако».
«Монако», набрав 29 очков в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, находясь в 11 очках от зоны вылета и в 10 очках от зоны стыковых матчей. От зоны еврокубков монегасков отделяет 5 очков. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Анже». Матч состоится 4 февраля на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей, начало – в 21:00 мск.
- 4 февраля 2020
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:18
-
11:17
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:50
-
09:38
-
09:20
-
08:45
-
08:16
-
07:29
-
05:25
-
04:52
-
04:15
-
03:12
-
02:58
-
02:35
-
01:02
-
00:50
-
00:43
-
00:33
-
00:29
- 3 февраля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:29
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
23:05