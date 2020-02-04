Гендиректор «Монако» пожаловался на работу VAR

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров выразил недовольство работой системы видеоповторов (VAR) в нынешнем сезоне.



«Я высказал мнение относительно системы VAR (после матча в субботу), так как статистика показывает, что большую часть времени решения выносятся не в пользу клуба. Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме», — приводит слова Петрова пресс-служба «Монако».



«Монако», набрав 29 очков в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, находясь в 11 очках от зоны вылета и в 10 очках от зоны стыковых матчей. От зоны еврокубков монегасков отделяет 5 очков. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Анже». Матч состоится 4 февраля на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей, начало – в 21:00 мск.

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