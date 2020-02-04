«Атлетико» и «Рома» — лидеры в гонке за подписание Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Испании или Италии, сообщает ESPN.

По информации источника, мадридский «Атлетико» и «Рома» являются лидерами в гонке за подписание английского хавбека, если он решит покинуть стан манкунианцев. Как известно, новым агентом Лингарда стал Мино Райола, что повлекло за собой слухи о скором уходе 27-летнего игрока из «Манчестер Юнайтед».

Сам Джесси никак не комментировал информацию о своём возможном уходе. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2021 года с опцией продления ещё на сезон.

«Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 35 очков в 25 турах. Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут дома с «Челси». Встреча состоится 17 февраля.