«Атлетико» и «Рома» — лидеры в гонке за подписание Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в чемпионате Испании или Италии, сообщает ESPN.
По информации источника, мадридский «Атлетико» и «Рома» являются лидерами в гонке за подписание английского хавбека, если он решит покинуть стан манкунианцев. Как известно, новым агентом Лингарда стал Мино Райола, что повлекло за собой слухи о скором уходе 27-летнего игрока из «Манчестер Юнайтед».
Сам Джесси никак не комментировал информацию о своём возможном уходе. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2021 года с опцией продления ещё на сезон.
«Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 35 очков в 25 турах. Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут дома с «Челси». Встреча состоится 17 февраля.
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