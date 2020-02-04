Клуб Бекхэма предлагает Модричу увеличение зарплаты в два раза

«Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сохраняет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.
Как сообщает Marca, американский клуб предлагает 34-летнему хорвату оклад, в два раза превосходящий его нынешнюю зарплату в Испании. В настоящее время Лука получает в «Реале» более € 10 млн в год.
Ранее сообщалось, что в услугах Модрича также заинтересован миланский «Интер», пытавшийся заполучить его ещё летом прошлого года.
«Интер Майами» сейчас занят комплектованием команды. В MLS клуб дебютирует в предстоящем сезоне.
Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.
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