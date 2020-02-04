Федун: С. Бакаев считает, что пробиться в основу «Спартака» проще через «Рубин»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин» в зимнее трансферное окно.



«Они объяснили свою позицию. У нас нет аргументов. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав «Спартака» будет проще через «Рубин», как он сам сказал, то что я могу сделать? Всё что мог, я пытался сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать ему «Давай, оставайся в команде». Это был его выбор.



В чём логика? Вы можете пойти к Бакаеву и спросить у него. Почему вы меня спрашиваете?» — сказал Федун в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.



Бакаев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек начал выступать за «Спартак-2». В составе первой команды красно-белых 20-летний футболист провёл три встречи.



Уход Бакаева-младшего – не трагедия для «Спартака». Тема слишком перегрета Альтернативный взгляд на нашумевший трансфер.