Федун: С. Бакаев считает, что пробиться в основу «Спартака» проще через «Рубин»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин» в зимнее трансферное окно.
«Они объяснили свою позицию. У нас нет аргументов. Если человек считает, что ему потом пробиться в основной состав «Спартака» будет проще через «Рубин», как он сам сказал, то что я могу сделать? Всё что мог, я пытался сделать. Я же не могу на него надеть наручники и сказать ему «Давай, оставайся в команде». Это был его выбор.
В чём логика? Вы можете пойти к Бакаеву и спросить у него. Почему вы меня спрашиваете?» — сказал Федун в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.
Бакаев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек начал выступать за «Спартак-2». В составе первой команды красно-белых 20-летний футболист провёл три встречи.
- 4 февраля 2020
-
13:24
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:23
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:18
-
11:17
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:50
-
09:38
-
09:20
-
08:45
-
08:16
-
07:29
-
05:25
-
04:52
-
04:15
-
03:12
-
02:58
-
02:35
-
01:02
-
00:50
-
00:43
-
00:33
-
00:29
- 3 февраля 2020
-
23:55
-
23:49