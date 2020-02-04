Сесар Навас назвал Игнашевича лучшим защитником в истории РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился воспоминаниями о лучших футболистах Российской Премьер-Лиги, с которыми ему доводилось играть.



«Чемпионат России в тот период, когда я играл, был на высоком уровне. Было много классных нападающих, против которых было непросто: Вагнер Лав, Сейду Думбия, Веллитон, Эменике, было сложно сдерживать Артёма Дзюбу, на тренировках я играл против Сердара Азмуна – играть против него тоже тяжело.



Лучшим защитником в истории РПЛ считаю представителя ЦСКА Сергея Игнашевича. Когда я приехал в Россию, то он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень до самого завершения карьеры. Он обеспечивал просто шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный игрок. Он стабильно играл все эти годы, что я застал его», — цитирует Наваса «Спорт Бизнес Online».

30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть третья Мы добрались до первой десятки. Вспоминаем самых крутых иностранцев нашего чемпионата.