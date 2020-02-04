«Барселона» намерена продать Ракитича. На игрока претендует «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Daily Mail со ссылкой на Cadena SER.

Как утверждает источник, каталонский клуб планирует продать 31-летнего хорвата, и мадридский «Атлетико» сделает игрока приоритетным подписанием в летнее трансферное окно. Ранее была информация, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» проявляли интерес к полузащитнику, но переход не состоялся, и Ракитич был разочарован такой ситуацией.

Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хорватский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в семи — в основном составе), в которых отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.