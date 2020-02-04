Бывший тренер «Малаги», уволенный за интимное видео, подал в суд на клуб

Бывший тренер «Малаги» Виктор Санчес требует от клуба компенсацию за увольнение, сообщает AS.

Напомним, клуб сначала отстранил, а потом уволил главного тренера, так как в Сеть попало его интимное видео. Оно было украдено из мессенджера Санчеса и опубликовано в интернете. Испанец отправил его в личном чате. Сам же специалист сказал, что пострадал из-за вмешательства в его личную жизнь. Он заявил, что его шантажируют и требуют денег за видео.

По информации источника, испанский специалист намерен выручить в размере € 600 тыс. за предполагаемый моральный ущерб, причинённый ему в связи с увольнением из клуба. Тренер обратился в суд, слушание назначено на 19 февраля.

«Малага» располагается на 18-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании. Клуб набрал 28 очков в 26 турах.