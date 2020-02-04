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Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020

Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020
Футбол / Евро-2020 0

Российский актёр и основатель Фонда помощи детям Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на предстоящем чемпионате Европы — 2020, сообщается в «твиттере» оргкомитета соревнований.

На данный момент известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы, оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей. Сборной России в группе В предстоит сыграть с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал соревнований. Финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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