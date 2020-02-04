Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы-2020
Российский актёр и основатель Фонда помощи детям Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на предстоящем чемпионате Европы — 2020, сообщается в «твиттере» оргкомитета соревнований.
На данный момент известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы, оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей. Сборной России в группе В предстоит сыграть с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал соревнований. Финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
14:56
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:23
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:43
-
13:24
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:23
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:18
-
11:17
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:50
-
09:38
-
09:20
-
08:45
-
08:16
-
07:29
-
05:25
-
04:52
-
04:15
-
03:12
Партнерский контент